"Алгоритм принятия и обслуживания туристов в Таиланде отличается от правил въезда, которые практикуется в Турции, Египте или некоторых европейских странах. В Таиланде надо предпринять определенное количество шагов, чтобы турист там мог спокойно отдыхать. Для непривитых там карантин. Привитым нужно заполнить довольно много анкет, скачать приложения, дважды по прилету сдать платно тест, обеспечить страховку. С учетом этих обстоятельств, а также того, что чартерного авиасообщения с Таиландом нет, спрос и предложение будут сбалансированы. То есть у нас не будет дефицита мест на тайском направлении, но ажиотажного спроса мы не видим", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, туроператоры уже приступили к формированию полетных программ и туров в Таиланд.

"К моему удивлению, цены не такие высокие. Мы, честно говоря, прогнозировали, что стоимость на одного человека будет превышать 100 тыс. рублей, но этого не произошло. В бюджетном сегменте отдых в Таиланде обойдется в среднем в 50 тыс. рублей на человека, чуть дороже – 60-70 тыс. рублей на человека. В общем-то это даже чуть дешевле, чем на Новый год-2019", — пояснила эксперт.

По словам Ломидзе, рейсы будут загружены туристами, которые очень скучали по Таиланду и готовы туда поехать при первой возможности за любые деньги.

"Таких людей немало, и это обеспечит полную загрузку рейсов. Но стотысячного турпотока мы не ожидаем", — заключила она.