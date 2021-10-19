"Сейчас парк уже работает, полностью он будет открыт в мае-июне следующего года. Мы хотим поймать большой туристический сезон. Вообще парк бьет рекорды, в этом году он вошел в 30 самых посещаемых музеев России", — цитирует Дрозденко пресс-служба правительства региона.

Он отметил, что в ходе реконструкции удалось сохранить до 30% деревянного материала.

Сейчас реставраторам осталось завершить внутреннюю отделку главного дома и библиотечного флигеля, отделку срубов дома садовника и дома управляющего, выполнить устройство инженерных сетей новых зданий и монтаж витражного остекления оранжереи.

Также заканчиваются работы по благоустройству хозяйственной зоны: высаживают деревья и кустарники, обустраивают газоны. В ближайшее время в парке можно будет увидеть кухонный, аптекарский и оранжерейный огороды.

Масштабная реконструкция в Монрепо началась в 2017 году.

В парке уже благоустроены районы "Край света", "Китай" и "Паульштайн", устроен "Висячий садик", смонтированы пролетные строения для парковых мостов на Елисейских полях, отреставрированы четыре пирса и долина "Розенталь", отремонтированы китайские мостики, закончено благоустройство на островах Палатки и Пампушинка. Вдоль берега Финского залива выполнено берегоукрепление.

Украшением парка стал воссозданий Топиарный сад, где высажены более 280 саженцев яблонь и груш.

Монрепо — единственный в России скальный пейзажный парк. Его история связана с именем президента Санкт-Петербургской академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году. В начале XIX века здесь был построен Усадебный дом и Библиотечный флигель, а позже в парке появились мостики, павильоны и другие объекты. До 1939 года в усадьбе жили родственники барона Николаи. В конце 1980-х годов был образован государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.