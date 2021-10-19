"По нашим оценкам, Египет станет после 9 ноября одним из лидеров зимних зарубежных путешествий, так как на Средиземноморье бархатный сезон заканчивается к концу ноября. Наши туроператоры, готовы расширить полетные программы из разных городов России. Из более чем 60 международных аэропортов РФ 25-30 будут обслуживать чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх", — рассказал он.

Что касается цен на зимний отдых, то, по словам Горина, сейчас средняя стоимость турпакета в Турцию была от 50 тыс. рублей на двоих – это бюджетный вариант, включая перелет и размещение по системе "все включено", а Египет до запуска чартеров стоит 80-90 тыс. рублей на двоих на аналогичных условиях.

"Гостиницы Египта не будут снижать цены, потому что спрос высокий не только со стороны российских туристов. Но за счет расширения полетной программы стоимость турпакета будет начинаться от 50-60 тыс. рублей. Это недорого", — пояснил Горин.

Как отметил вице-президент РСТ, четыре чартерных направления – это мало, туроператорам летом не удалось удовлетворить запросы туристов по Греции, Кипру, Болгарии, Хорватии. По его словам, эти страны формально открыты, однако туристической перевозки в них нет. Для сравнения: авиабилеты в Болгарию летом стоили 60-90 тыс. рублей, а турпакет 30 тыс. рублей.

"Международный сегмент путешествий только восстанавливается. Если вспомнить, что было год назад, то билеты в Дубай на регулярных рейсах стоили от 150 тыс. рублей, это нереальные деньги. Сейчас благодаря увеличению числа рейсов в Дубай даже на регулярке это 35-40 тысяч рублей", — подытожил эксперт.