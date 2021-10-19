"Главный санитарный врач по городу Москве принял решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года", — написал мэр в своем блоге во вторник.

Ранее в Москве по постановлению главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой предприятиям необходимо было вакцинировать 60% своих сотрудников.

Согласно постановлению, речь идет о: торговле; салонах красоты, косметических и спа-салонах, массажных салонах, соляриях, банях и саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах; бытовых услугах; общественном питании; клиентских подразделениях финансовых организаций и предприятий почтовой связи; многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорте; образовании, здравоохранении, социальной защите; жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике; культурных, просветительских, досуговых, спортивных мероприятиях; детских игровых комнатах и развлекательных центрах; театрах, кинотеатрах, концертных залах. Также требование распространяется на государственную гражданскую и муниципальную службу, органы власти и подведомственные организации Москвы.

Собянин также сообщил, что столичные работодатели должны с 25 октября по 25 февраля 2022 года перевести не менее 30% своих сотрудников, включая граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, на удаленную работу.

"С 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников; всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями", — написал Собянин.

Исключение для пожилых и имеющих хронические заболевания могут быть сделаны только если их присутствие на рабочем месте является критически важным для работы организации.

"Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей", — отмечается в сообщении.

В первую очередь мэрия рекомендует переводить на удаленную работу невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.