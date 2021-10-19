"Если мы говорили раньше, что 1,3-1,5 тыс. человек посещает территорию нацпарка ежегодно, то, учитывая все судозаходы, исследовательские и туристические группы, можно сказать, что у нас упало число почти в три раза: 458 человек в этом году посетило территорию нацпарка", — сказал он на онлайн-конференции во вторник.

Кириллов отметил, что из них 399 являются россиянами, 59 человек — иностранные туристы.

"Пандемия повлияла на нас самым плохим образом, у нас почти нет иностранных туристов", — добавил директор нацпарка.

Согласно данным на сайте нацпарка, летом 2019 года заповедник посетили 1 тыс. 306 человек из 44 стран. В 2020 году территория национального парка не посещалась туристами из-за пандемии.

"Русская Арктика" — самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория в России. Нацпарк был создан 15 создан 15 июня 2009 года, он включает в себя северную часть острова Северный архипелага Новая Земля с прилегающими островами. В 2016 году постановлением правительства РФ территория заказника "Земля Франца-Иосифа" была включена в границы национального парка "Русская Арктика".