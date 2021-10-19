"Многие считают, что вот все закрыли, начался локдаун, бизнес рухнул, но это не так. Можно посещать рестораны, кафе, проводить мероприятия. Главное условие — привиться или принести справку о том, что переболел, сделать ПЦР-тест. Сейчас никакого локдауна в Вологодской области нет и не будет, надеюсь", — написал он.

Также глава региона добавил, что Вологодская область остается открытой и для туристов при соблюдении всех мер безопасности.

"На сегодня никаких ограничений нет для тех, кто переболел и тех, у кого есть прививки. Те, кто не переболел и не вакцинировался, могут брать ПЦР-тест и приезжать, спокойно посещать мероприятия в нашем регионе", — отметил губернатор Вологодской области.

По данным оперштаба, с начала пандемии в Вологодской области выявлено 74 тыс. 173 случая заражения COVID-19, 2 тыс. 80 человек скончалось.

По данным на 15 октября первым компонентом привились 329 тыс. 958 человек, полностью прошли вакцинацию 311 тыс. 94 тыс. Коллективный иммунитет составил 41%.