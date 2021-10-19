"Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Севастополя в сферах, установленных пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить организацию обязательного проведения прививок против новой коронавирусной инфекции сотрудников не менее 80% от штатной численности первым компонентом — до 20.11.2021, вторым компонентом — до 25.12.2021", — говорится в постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора во вторник.

Как следует из документа, обязательная вакцинация распространяется на работников сфер образования, здравоохранения, соцобслуживания, торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса, транспорта, бытовых услуг, салонов красоты, фитнес-центров, подразделений финансовых организаций, отделений почты, МФЦ, ЖКХ, организаторов культурных мероприятий, госслужащих. Исключение сделано для тех, у кого есть противопоказания.

По оценке Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом остается в Севастополе неблагоприятной без тенденции к стабилизации, еженедельный прирост новых случаев составляет 21-24%.

Ранее аналогичное постановление Крутиков подписал для Крыма.

Новые высокие показатели после летних максимумов начали фиксировать в Севастополе во второй декаде октября. Антирекорд обновился в этом месяце семь раз, ежесуточный прирост превысил 300 новых случаев. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 35 тыс. человек, более 1,2 тыс. пациентов умерли.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Ранее были запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Введены QR-коды для посещения общественных мест.