"Сохраняется кадровая проблема – на наших курортах ощущается нехватка персонала в объеме не менее 20%, и это приводит к претензиям туристов и недовольству клиентского опыта. Жалоб от туристов стало больше и в первую очередь они связаны с этим фактором", — рассказал он.

По словам Уманского, в прошлом году туристы также обращались с жалобами на сервис, однако представители туриндустрии связывали это с неожиданным стартом летнего сезона и невозможностью быстро подготовиться к приему туристов после снятия локдауна.

"В этом году проблема наметилась снова. Поэтому нам предстоит озаботиться этим вопросом и искать решение. В любом случае объем недовольства в отношении непрофессионализма персонала и невысокого сервиса на фоне повышенного спроса налицо", — заключил он.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что туристы жалуются на качество услуг в различных объектах размещения на черноморских курортах, в том числе и на санатории. В конце июля Ростуризм создал комиссию, которая рассматривает жалобы российских туристов на сервис в отелях, и в случае нарушений ведомство инициирует проверки объектов и отзыв у них классификации.