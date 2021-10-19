"Глава республики Махмуд-Али Калиматов внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, до 15 ноября включительно продлеваются ограничения на проведение различного рода мероприятий, подразумевающих очное присутствие граждан", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эта мера не распространяется на тех, у кого есть сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 или справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе, документ с отрицательным результатом.

Кроме того, по решению властей ограничивается деятельность организаций общественного питания с 22:00 до 6:00, а также работа досуговых и развлекательных учреждений для детей и молодежи за исключением учреждений дополнительного образования, площадок, парковых аттракционов.

Во всех учреждениях республики должен быть организован входной фильтр с дистанционной термометрией, ежедневная обработка помещений и наличие средств индивидуальной защиты.

Как сообщила агентству министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева, количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 153 тыс. 949 человек (63,2 % от общего количества полученной вакцины и 53,9 % от числа подлежащего населения). Завершили второй компонент 147 тыс. 494 человека.

"Число заболевших составляет 30936 человек, из них выздоровело 20 781, смертельных случаев — 348 ", — сказала Торшхоева.

По её данным, в регионе открыты 22 прививочных пункта, пять передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации. На каждом врачебном участке сформированы списки граждан старше 60 лет, подлежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.