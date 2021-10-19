Точную дату начала полетов она не назвала.

Рейсы будут выполняться из аэропорта "Внуково", добавила представитель перевозчика. Продажа билетов начнется на этой неделе.

Как сообщалось, оперштаб правительства РФ по борьбе с COVID-19 решил отменить с 9 ноября ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.

С 9 августа Россия возобновила регулярные рейсы на популярные египетские курорты, которые были под запретом почти шесть лет. Сначала полеты выполнялись в ограниченном объеме из Москвы, позже их разрешили начать из других российских городов.