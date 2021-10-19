"Субъекты РФ должны обеспечить принятие решений, в том числе в нерабочие дни, о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты, по перечню, который будет ими установлен, только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, перенесенное заболевание, а также отрицательный ПЦР-тест", — сказала Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее вице-премьер предложила ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября, а в регионах с напряженной эпидситуацией — с 23 октября.