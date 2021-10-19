"По истечении 7 ноября включительно мы предлагаем регионам аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые в период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября — ИФ) (будут закрыты). Под словом "аккуратно" я имею ввиду (введение системы) QR-кодов для посещения этих мест для того, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции", — сказала Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она уточнила, что речь идет о входе в такие объекты вакцинированных и переболевших граждан, а также для тех, кто сделает ПЦР-тест.

Как сообщалось, в ходе заседания Голикова заявила, что оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предлагает ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября.