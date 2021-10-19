Проверку предлагается проводить во время регистрации пассажиров на рейс в РФ из-за границы. Сотрудник авиакомпании или уполномоченный агент в аэропорту вылета должен попросить пассажира предъявить QR-код, который приходит на электронную почту после заполнения анкеты о прибытии на сайте госуслуг. QR-код можно показать на экране мобильного устройства или в распечатанном виде. При отсутствии QR-кода сотрудник авиакомпании должен предложить пассажиру заполнить анкету на госуслугах.

Сейчас заполнение анкет контролируют сотрудники Роспотребнадзора по прибытии пассажиров в аэропорты РФ. Привлечение в этот процесс авиакомпаний требуется для реализации постановления главного государственного санитарного врача "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19" в условиях возрастающего пассажиропотока, сказано на сайте Росавиации.

Роспотребнадзор предлагает авиакомпаниям (как российским, так и иностранным) апробировать новый порядок проверки анкет в течение двух месяцев. Замечания и предложения можно направить до 3 декабря в Росавицию.