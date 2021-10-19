"Я бы хотела отметить, что принимаемые сегодня меры — к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию — недостаточны. Потому что развитие эпидситупции требует гораздо большего объема принимаемых мер и гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и принятия необходимых мер", — сказала Попова во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Я считаю, что здесь необходимо дополнительное регулирование, чтобы эти меры принимались максимально быстро", — добавила она.

Попова напомнила, что на заседании Оперативного штаба достаточно подробно обсуждался весь пакет мер, которые могут и должны быть приняты.