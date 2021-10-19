"Предлагается обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни", — сказала Голикова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

При этом, добавила она, регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с 23 октября.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ вызывает опасения в шести регионах страны.

"Хочу отметить, что эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично, и шесть субъектов я хотел бы отметить, где напряженная ситуация: Удмуртская республика Пермский край, Оренбургская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области", — сказал Мурашко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с развитием эпидемической ситуации требует сложных, но необходимых решений, в среду 20 октября они будут доложены президенту РФ Владимиру Путину.

"С учетом сегодняшнего обсуждения прошу вас, Татьяна Алексеевна (Голикова), обобщить все предложения, которые были высказаны, и доложить их завтра на совещании президента с правительством", — сказал Мишустин.

Премьер заметил, что практика предыдущих ограничений показала эффективность мер. "За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов, но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться. В этой ситуации надо действовать на опережение. Речь идет о здоровье наших людей", — сказал Мишустин.