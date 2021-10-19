"Количество станций мониторинга на кластерном участке "Гамовский" планируется увеличить в два раза. Одна новая станция уже оборудована в основной части национального парка. Всего будет добавлено не менее пяти новых станций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также планируется установить фотоловушки в Уссурийском заповеднике, который находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда".

"Мы стараемся регулярно расширять сеть фотоловушек, добавляя к ней новые мониторинговые станции. Это позволяет нам увеличивать охват наблюдений за поведением редких животных и получать новые интересные данные", — рассказал сотрудник отдела науки нацпарка Виктор Сторожук.

Всего в настоящее время на территории "Земли леопарда" находятся 205 станций фотомониторинга. Учёные устанавливают на станции одну либо две камеры. Одну — для наблюдения за поведением зверя. Две — чтобы запечатлеть леопарда или тигра с двух сторон и потом определить особь по узору на шкуре.

Сеть фотомониторинга является основным инструментом полевых исследований диких кошачьих на "Земле леопарда".