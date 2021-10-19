"30 регионов из 85 ввели те или иные ограничения, затрагивающие туристов. Многие из них касаются посещения культурных, массовых мероприятий, а в некоторых регионов – мероприятий для туристов. Чаще всего пускают только привитых туристов с подтверждением в виде QR-кода, где-то можно посещать объекты со свежим ПЦР-тестом. Из 30 регионов, которые ввели ограничения, примерно 13 жестко затрагивают туриндустрию, так как они коснулись заселения в санатории, дома отдыха, пансионаты, гостиницы", — рассказала она на онлайн-пресс-конференции в четверг.

По словам Ломидзе, судя по реакции потребителей, туристы не хотят разбираться в нюансах введенных ограничений.

"Для них введение QR-кода означает, что его отдых в этом регионе может быть не комфортным. И практически во всех регионах они коснулись объектов общепита – ресторанов и кафе. И мы видим, что после такого рода объявлений спрос на внутренний продукт снижается, а на зарубежный отдых растет. Парадоксальным образом получается, что зарубежный отдых комфортнее для туристов с точки зрения ограничений, чем во многих российских регионах", — добавила она.

По ее словам, туроператоры понимают, что ситуация продиктована необходимостью обеспечения безопасности граждан.

"Но у них есть пожелание: нельзя ли как-то унифицировать эти ограничения. Такая унификация сильно бы облегчила жизнь, потому что разбираться, когда в каком регионе что вводится, объяснять это туристам – дополнительная сложная задача для туроператоров", — пояснила исполнительный директор АТОР.

Она подчеркнула, что после появления информации об ограничениях спрос на ноябрьские праздники, который в конце сентября показывал растущую динамику, начал снижаться.

"Вторая неделя октября по сравнению с первой неделей – это уже минус 30% новых заявок. Аннуляций нет, но снижение бронирований – это факт, с которым мы столкнулись, и в первую очередь это касается ноябрьских праздников", — рассказала Ломидзе.