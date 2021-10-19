"За 9 месяцев Краснодарский край принял 14,6 млн туристов, а Крым – 8,3 млн туристов. В сравнении с 2019 годом мы обратили внимание, что Краснодарский край, несмотря на то, что спрос был очень высоким, потерял в количестве, а Крым вырос. Так, в 2019 году на 1 октября Кубань приняла 15,3 млн, а Крым – 6,6 млн туристов. В совокупности оба региона приняли на 1 млн туристов больше, но курорты Кубани получили меньше гостей, а турпоток в Крым существенно подрос", — рассказал он во время пресс-конференции.

Как отметил Уманский, снижение популярности курортов Краснодарского края произошло в июле-августе, когда были ужесточены антиковидные требования по заселению в гостиницы.

"При этом Крым к тому времени был уже сильно загружен, поэтому основным бенефициаром стала Турция, которая к этому времени как раз была открыта", — пояснил он.

В Краснодарском крае с 1 августа туристы при заселении в гостиницы обязаны предоставить сертификат о вакцинации (справку о получении первого компонента вакцины) или документ о перенесенной инфекции из личного кабинета портала госуслуг, если со дня выздоровления прошло не более полугода. В случае противопоказаний необходимо предоставить медотвод и отрицательный ПЦР-тест.

Можно также заселиться с отрицательным ПЦР-тестом, однако гость обязан подписать добровольное согласие на вакцинацию в течение трех дней. За нарушение требования грозит штраф до 30 тыс. рублей.