"На зарубежных направлениях спрос растет, в лидеры вырвался Египет, а Турция ожидаемо потеряла лидерство. Но Египет – на базе регулярной перевозки, так как чартерные программы запускаются только с 9 ноября. Сильно наступает Доминикана, и у нее есть шансы подвинуть Арабские Эмираты. Из европейских стран в лидеры вырвалась Венгрия, понятно, что наши туристы соскучились по комфортному отдыху в европейском городе. Думаю, что оставшиеся до праздников 2 недели укрепят лидерство этих стран", — рассказала она на пресс-конференции.

Эксперт добавила, что спрос на зарубежный отдых вырос в 2021 году на 40% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

"Некоторые туроператоры говорят, что у них спрос в 1,5-2 раза выше, чем в 2020 году. И сопоставим с 2019 годам, если говорить конкретно про эти даты. Это говорит об относительном восстановлении выездного туризма", — подчеркнула она.

Ломидзе добавила, что рост спроса на зарубежный отдых происходит на фоне торможения интереса туристов к турам по России, что связано с введением во многих регионах ограничений для предотвращения распространения коронавируса. Таких субъектов сейчас 30 из 85.