"Стартовали продажи Early Birds туров на самый известный в России фестиваль экстремального спорта и музыки в горах, который в 2022-м году пройдет с 1 по 10 апреля на круглогодичном горном курорте "Роза Хутор" в Сочи", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на протяжении 12-ти лет Quiksilver New Star Camp принимает ежегодно на своем мероприятии в горах порядка десяти тысяч любителей горнолыжного отдыха и атмосферных вечеринок.

"В прошлом году за несколько недель до старта фестиваля был объявлен sold out. В этом году, как сообщают организаторы, статистика продаж Early Birds туров выросла в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль в 2022 году пройдет в формате Mountain Phenomenon.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

"Неизменными на фестивале остаются выступления известных всему миру артистов и спортивные ивенты с участием топовых райдеров со всех уголков планеты. Гостей также ждет катание на сноуборде и лыжах, соревнования среди профессионалов и любителей в самом большом сноупарке России площадью более 100 тыс. кв. м, который будет построен организаторами на высоте 1600 м, dj-сеты в горах под открытым небом, йога, лекции, кинопоказы, а также мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшн-индустрии", — сообщает пресс-служба курорта.

Фестиваль примет райдеров из более, чем 70 городов России, которые ежегодно приезжают на "Роза Хутор", чтобы улучшить свои навыки на трех линиях сноупарка (pussy, middle и pro) и принять участие в соревнованиях с призами от крупных брендов и партнеров фестиваля.