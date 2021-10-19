"Завершился летний сезон. У него были все шанса стать рекордным, но он стал просто хорошим. Мы в этом году фиксировали рост цен. Средний показатель установился в районе 20%. И если дифференцировать Краснодарский край и Крым, то в этом году в среднем Крым подорожал на 3% больше, чем Кубань. Стоимость отдыха выросла в среднем на 23% относительно 2019 года. Краснодарский край подорожал на 20%", — рассказал он на пресс-конференции.

Как отметил Уманский, в первую очередь, заметно подрожали объекты размещения. Особенно это стало заметно в период временного закрытия Турции с середины апреля почти до конца июня. Так, стоимость размещения в гостиницах эконом-класса (где цены за сутки на двоих до 3 тыс. рублей) выросла в среднем на 10%. Средний сегмент объектов размещения на курортах Черного моря подорожал от 10 до 25%, высокий сегмент – от 15 до 30%, а отели премиум-класса, где сутки на двоих обходятся более чем в 15 тыс. рублей, подорожали от 25 до 87%.

"При этом средняя продолжительность отдыха для туристов много лет не меняется – 8 ночей. Сюда попадают и поездки на выходные, и на санаторно-курортное лечение", — пояснил эксперт.

По словам Уманского, повышение стоимости проживания на курортах Крыма и Краснодарского края отчасти было компенсировано снижением стоимости авиаперевозки на черноморское побережье из всех регионов России. По данным РСТ, стоимость билетов в Краснодарский край снизилась на 22% по сравнению с 2019 годом, в Крым – на 23%.