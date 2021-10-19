"Минздрав республики издал указ, согласно которому с 18 октября все непривитые лица старше 12 лет должны при посещении общественных мест, таких как бары, рестораны, кафе, кино, развлекательные и торговые центры, ночные клубы и другие заведения предъявлять сертификат о полной вакцинации от коронавируса, либо справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 7 дней до посещения в частной или государственной аккредитованной лаборатории", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, сертификат о полной вакцинации нужно предоставлять на входе, в бумажном или цифровом виде.

Как уточняют в туркомпаниях, Минздрав Доминиканы не обозначил список одобренных вакцин для посещения общественных мест, поэтому турист может предъявить сертификат о вакцинации любым разрешенным в его стране препаратом.

Кроме того, общая загрузка помещений ресторанов, дискотек и кафе в стране не должна превышать 75%, а для проведения крупных официальных торжеств с большим числом гостей необходимо получить специальное разрешение от Минздрава. Продажа алкоголя в продуктовых магазинах, на дискотеках, в барах, казино и развлекательных центрах разрешена с понедельника по пятницу до полуночи, а по субботам и воскресеньям до двух часов ночи.

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется.