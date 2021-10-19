"Ситуация с кадровым обеспечением сложная. Большое многообразие программ подготовки вожатых — не всегда хорошо. В содержании часто теряется педагогика работы с детьми. Подготовка, бывает, проходит теоретически, без практики. Все это нужно привести к общему методологическому знаменателю. И в этом для отрасли большая поддержка от ведущих педагогических вузов страны", — сообщил он.

Журавлев отметил, что современные подходы к организации детского отдыха, раскрытию творческих и интеллектуальных способностей ребенка требуют и новых компетенций от вожатых и наставников.

"Если говорить о нашем центре — это формирование успешной жизненной навигации детей, развитие их лидерских компетенций, эффективная профориентация. Фактически речь идет о формировании и воспитании сообщества молодых людей, способных принимать эффективные решения в политической, гражданской и деловой сферах на благо общества и государства", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы — 2021" пройдет на базе ВДЦ "Смена" в Анапе с 19 по 22 октября. В форуме принимают участие представители 83 регионов РФ, это около 1,5 тыс. онлайн- и офлайн-участников со всей страны.

Он организован министерством просвещения РФ при поддержке "большой четверки" всероссийских детских центров "Артек", "Океан", "Смена" и "Орленок".