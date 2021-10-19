"Спрос на "умный отдых" сейчас очень высок, так как это, прежде всего, развитие ребенка во всех направлениях. Во главе угла "умного отдыха" лежит разносторонняя образовательная программа, которая помогает выявить и раскрыть творческие и интеллектуальные способности ребенка. И это совсем не школьная программа. Здесь не нужно идти к доске и учить "домашку", — сообщил он.

По словам Журавлева, в ходе форума представители сферы организации детского отдыха, вузов, педагогической и родительской общественности должны задать тон развитию "умного отдыха", определить его содержание и критерии.

"Каждый детский лагерь способен и должен предложить свою уникальную программу развития ребенка во время лагерной смены. И эта программа должна быть ориентирована на нужды и потребности жителей того муниципалитета, региона, где функционирует лагерь. Программа сильна своим содержанием, а не дорогим антуражем", — подчеркнул он.

Журавлев также сообщил, что в ходе форума пройдет заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, где будут подведены итоги летней оздоровительной кампании — 2021.

Как сообщалось ранее, Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы — 2021" пройдет на базе ВДЦ "Смена" в Анапе с 19 по 22 октября. В форуме принимают участие представители 83 регионов РФ, это около 1,5 тыс. онлайн- и офлайн-участников со всей страны.

Он организован министерством просвещения РФ при поддержке "большой четверки" всероссийских детских центров "Артек", "Океан", "Смена" и "Орлёнок".