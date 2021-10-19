Согласно постановлению, опубликованному на сайте регионального управления Роспотребнадзора во вторник, обязательная вакцинация распространяется на работников сфер образования, здравоохранения, соцобслуживания, торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса, транспорта, салонов красоты, фитнес-центров, подразделений финансовых организаций, МФЦ, ЖКХ, организаторов культурных мероприятий, госслужащих. Правило не распространяется на тех, у кого есть противопоказания.

"Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Крым в сферах, установленных пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить организацию обязательного проведения прививок против новой коронавирусной инфекции сотрудников не менее 80% от штатной численности первым компонентом до 15 ноября 2021, вторым компонентом до 20 декабря 2022", — уточняется в документе.

По оценке Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом остается неблагоприятной без тенденции к стабилизации. В возрастной группе 30-49 лет уровень заболеваемости за последние четыре недели вырос в 2,1 раза, 50-64 года — в 2,3 раза. Значительный темп прироста заболевших отмечается среди медработников, работников образования, торговли, общественного питания.

Новые высокие показатели после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 17 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 89 тыс. человек, более 2,8 тыс. пациентов умерли. Привились около 45% крымчан от планового показателя (80% населения, или 1,2 млн человек), что, по данным властей, ниже среднероссийского уровня.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Рекомендована вакцинация всех сотрудников туристической сферы.

С 11 октября работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, работает из дома также половина госслужащих. Руководители отелей, заправок, ресторанов и магазинов, в которых вакцинированы менее 80% коллектива, должны раз в неделю тестировать непривитых работников на коронавирус за свой счет. Власти обсуждают возможность введения QR-кодов для посещения общественных мест.