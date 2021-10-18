Согласно поправкам к постановлению правительства города №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", QR-коды вводятся с 1 ноября для посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. Запрещается организованным детским и подростковым группам посещать театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки.

С 15 ноября QR-код необходимо предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах, других организациях спортивной сферы, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха.

QR-код должен свидетельствовать о полном курсе вакцинации, либо о перенесенном заболевании. QR-код может заменить справка о наличии медицинского отвода от вакцинации, объяснили в администрации города.

Компании, организации, индивидуальные предприниматели с 1 ноября должны перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет в случае, если у них нет QR-кода или справки о медотводе от прививки.

С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек.

Исполнительные органы государственной власти Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти. Работодателям аналогичным образом организовать работу сотрудников.

В городской администрации напомнили о постановлении государственного санитарного врача о необходимости вакцинировать 80% сотрудников отдельных отраслей. Ранее действовало требование о вакцинации 65% сотрудников. Первым компонентом вакцины работники должны привиться до 15 ноября, вторым — до 15 декабря.