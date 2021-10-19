"Заявки принимаются с 09:00 19 октября по 13:00 2 ноября. Участвовать в конкурсе может как физическое, так и юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель или работающая в Москве компания. Лучшие представители туристической индустрии в 20 номинациях будут объявлены 14 декабря", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ведомства.

Как отметили в комитете, премия "Путеводная звезда" присуждается экскурсоводам, туристическим сервисам, гостиницам и профессионалам отрасли, которые вносят вклад в развитие ценностей столичного гостеприимства и формирование имиджа Москвы как притягательного города для туристов.

"Приглашаем представителей туротрасли и смежных сфер поучаствовать в конкурсе. В этом году будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые. Прием заявок завершится 2 ноября, а лауреаты станут известны в декабре", — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В 2021 году конкурс проходит в номинациях: "Лучшая гостиница 5*", "Лучшая гостиница 4*", "Лучшая гостиница 3*", "Лучший хостел", "Лучший бутик-отель", "Московский завтрак", "Ресторан русской кухни", "Московская кондитерская", "Московский гастромаркет", "Московские впечатления: выставки и музеи", "Московские впечатления: для детей", "Московское гостеприимство: музеи", "Московское гостеприимство: новая точка притяжения", "Московские впечатления: экскурсии, развлечения", "Московское гостеприимство: туроператор", "Москва в медиа", "Москва в радиоэфире", "Стартап года".

Впервые в списке номинаций – "Ресторан русской кухни", "Московская кондитерская", "Московский гастромаркет", "Москва в радиоэфире" и специальная номинация от туристического сервиса RUSSPASS "Стартап года". Кроме того, на церемонии награждения будут вручены еще два спецприза в двух специальных номинациях – лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей весомый вклад в развитие детского туризма.

"С 3 по 9 ноября будет проведена оценка заявок по заранее утвержденным критериям, среди которых: количество отраслевых премий за последние пять лет, оценка уровня эпидемиологической безопасности, репутация, средняя ежемесячная загрузка туристами/посетителями. Затем будут выбраны топ-5 претендентов по каждой номинации, за одного из них можно будет проголосовать на портале "Активный гражданин", — пояснили организаторы.

Кандидат в каждой номинации, набравший наибольшее количество голосов, будет объявлен победителем премии "Путеводная звезда–2021".