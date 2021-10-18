"Мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и социальной дистанции", — сказал глава Петербурга в еженедельном обращении к горожанам на "Радио России Петербург".

При этом Беглов не уточнил, какие конкретно меры будут приняты.

С начала сентября в Петербурге растет заболеваемость коронавирусом. Губернатор напомнил, что в конце прошлой недели суточное число заболевших в городе превысило 3 тысячи человек. Беглов отметил, что с 12 октября в Петербурге действует распоряжение главного санитарного врача города об обязательной вакцинации отдельных групп населения. "Впервые с начала эпидемии у работодателей появляются законные основания отстранять от работы в коллективе непривитых сотрудников, переводить на удаленку", — отметил Беглов.

Он сообщил, что в органах государственной власти Петербурга и подведомственных учреждениях 80% сотрудников вакцинировались или переболели менее полугода назад.

Из-за роста заболеваемости на прошлой неделе, напомнил Беглов, федеральное правительство отменило Санкт-Петербургский культурный форум, который планировалось провести в начале ноября.

Губернатор отметил, что все медицинские учреждения города обеспечены необходимыми объемами лекарственных препаратов и средствами индивидуальной защиты. Увеличивается коечный фонд. На этой неделе он составит 9 с половиной тысяч коек.

По данным Смольного, сейчас в городских больницах предусмотрено 9488 мест для коронавирусных пациентов.

Беглов призвал горожан вакцинироваться. "Любое расширение инфекционных стационаров сокращает масштабы плановой помощи. Это значит, что кто-то ее может просто не дождаться", — отметил глава города.