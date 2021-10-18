Длина экотропы составляет 11,8 км. Она позволяет туристам осмотреть достопримечательности заказника: старый лес, песчаные холмы, чистые озера, богатый животный и растительный мир. Путь начинается около озера Торошино и проходит через озеро Черное и реку Луга.

На протяжении всего маршрута для посетителей установлены информационные стенды об истории места, ландшафте, растениях и птицах. Кроме того, для отдыха на маршруте предусмотрено пять беседок, а на берегу озера Черное обустроена смотровая площадка. Весь маршрут промаркирован отметками на деревьях.

Государственный природный заказник "Шалово-Перечицкий" находится к северо-востоку от города Луги в междуречье рек Луга и Оредеж в районе их слияния. Он был создан в 1976 году. Площадь заказника составляет 5,9 тыс. га.

По данным пресс-службы, новый маршрут стал первой обустроенной тропой на территории Лужского района, 28-й экологической тропой на особо охраняемой природной территории (ООПТ) и 30-й экотропой региона.

Маршрут тропы обустроен в рамках приоритетного проекта региона "Тропа47", работы проводили активисты областного отделения Всероссийского общества охраны природы.