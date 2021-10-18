В частности, работа организаций общественного питания будет ограничена с полуночи до 7 утра, за исключением доставки и самовывоза. В кафе и ресторанах запрещено оказывать услуги группам из более чем 10 человек.

Несовершеннолетним запрещено посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей.

Также запрещены выезды организованных детских групп за пределы Тульской области, за исключением участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.

При посещении музеев, театров, кинотеатров, боулингов, спортивных мероприятий, а также для получения стационарных и полустационарных услуг в соцучреждениях необходимо предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном за последние полгода коронавирусе, отметили в пресс-службе.

Мединституты получат разрешение переводить на дистанционное обучение студентов 3-6 курсов и ординаторов, которые работают в учреждениях здравоохранения.

Глава региона Алексей Дюмин поддержал эти предложения.

"Все коронавирусные ограничения — непопулярная мера, но мы вынуждены идти на этот шаг, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей", — подчеркнул Дюмин.

Нововведения отражены в указе губернатора №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

По данным оперштаба, в Тульской области на 18 октября выявлено 57 тыс. 340 случаев COVID-19, в том числе 176 — за последние сутки. Выздоровели 49 тыс. 383 человека, умерли 3 тыс. 242.