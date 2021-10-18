В частности, рейсы из Калуги в Ереван будут выполняться с 5 ноября еженедельно по пятницам. Вылет из Калуги в 11:30, прибытие в Ереван в 15:30. Вылет в обратном направлении в 16:20, посадка в Калуге в 18:20.

Полеты из Еревана в Волгоград будут выполняться с 6 ноября по субботам. Вылет из Еревана в 14:00, прибытие в Волгоград в 14:50. В обратном направлении вылет в 16:30, посадка в Ереване в 18:50.

Кроме того, со 2 ноября "Азимут" начнет летать из Минеральных Вод в Омск. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. По вторникам вылет из Минвод в 00:25, прибытие в Омск в 07:20; вылет в обратном направлении в 08:20, посадка в Минводах в 09:25. По четвергам вылет из Минвод будет в 22:00, посадке в Омске в 05:05 пятницы. В обратном направлении борт будет вылетать в 06:05 пятницы, прибытие в Минводы в 07:15.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% относительно 2020 года), став по этому показателю 11-й среди авиакомпаний РФ. На конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале "Азимута" принадлежали АО "Компания Юнокс" (связана с совладельцем аэропорта "Внуково" Виталием Ванцевым) и ООО "АТ" (структура главы совета директоров "Азимута" Павла Удода), 25% — подконтрольному правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".