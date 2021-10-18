В частности, правительству поручено рассмотреть вопрос увеличения до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления турпоездки в регионы Дальневосточного федерального округа.

Также среди поручений – снижение ставки НДС для организаций туристской отрасли и предоставление из федерального бюджета субсидий российским банкам на возмещение недополученных ими доходов в связи с предоставлением кредитов по льготным ставкам инвесторам, реализующим в ДФО инвестиционные проекты по строительству гостиниц с номерным фондом менее 120 номеров.

Все поручения должны быть выполнены до 1 ноября.

Снизить НДС для организаций в сфере туризма с 20 до 7-10% предложил на встрече с Путиным генеральный директор компании "Васта Дискавери", создатель курорта "Роза Хутор" и других туристических комплексов Сергей Бачин. По его словам, это сделает российский турпродукт конкурентоспособным по сравнению с соседними зарубежными странами. Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя это предложение, заявил, что оно обойдется бюджету в 20-30 млрд рублей. Бачин также предложил распространить действующие с этого года льготы для инвесторов в объекты туристической инфраструктуры на малые отели.