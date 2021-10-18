"Сегодня подвели итоги, в среднем по Казани — на 70%", — сказала Шарафутдинова.

По ее словам, пока заведения общепита в столице Татарстана не приостанавливают работу, но при сохранении текущего положения дел возможны закрытия. "Основная часть ресторанов заявляет о том, что при нынешней ситуации их хватит ровно на месяц", — сказала она.

Пока же рестораторы Казани надеются, что вакцинированных жителей станет больше и поток клиентов вырастет, а государство рассмотрит меры поддержки. "Если эти ограничения продлятся долгое время, без мер поддержки мы, конечно, не выживем. Самое важное для рестораторов — не потерять персонал, и, в первую очередь, они хотели бы субсидирования фонда оплаты труда. После локдауна рестораторы получали средства в размере МРОТ на каждого сотрудника и сейчас хотели бы снова претендовать на такую меру поддержки", — сказала Шарафутдинова.

По ее словам, рестораторы также намерены просить государство компенсировать расходы на дезинфекцию помещений, как это было после локдауна, и коммунальные расходы, хотя бы в части отопления.

Введенный неделю назад в Татарстане запрет посещать заведения общепита гражданам без QR-кодов, подтверждающих иммунитет от коронавируса, ударил одинаково по разным форматам предприятий общественного питания, отметила Шарафутдинова. "У нас нет формата, который пострадал в большей или в меньшей степени от падения выручки: пострадали и кофейни, и фастфуд, и полноценные рестораны", — сказала она.

С 11 октября Роспотребнадзор ввел в Татарстане дополнительные "антиковидные" ограничения. В том числе, QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание, стали обязательны для посещения массовых культурных и спортивных мероприятий, объектов общественного питания, спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, аквапарков, торговых и торгово-развлекательных центров.