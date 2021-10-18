"Было принято решение ввести в начале ноября систему посещения массовых мероприятий в театрах, музеях, концертных залах при наличии QR-кода, подтверждающего, что человек вакцинирован. Эта мера вынужденная. На очереди по требованию Роспотребнадзора — торговые центры, предприятия общепита, речь ведется об общественном транспорте", — говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Александра Буркова.

Он отметил, что если эпидемиологическая ситуация в регионе будет ухудшаться и в дальнейшем, доступ в торговые центры и кафе также будет осуществляться при наличии документов, подтверждающих вакцинирование.

"Заболеваемость доходит практически до 400 человек в сутки — это критическая ситуация, у нас таких показателей никогда не было. Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная. Мы вынуждены сегодня оперативно дополнительно вводить 225 коек для больных COVID-19", — констатировал Бурков.

По его словам, в Омске имеется 102 автомобиля скорой помощи, однако при этом не хватает специалистов. Министерство здравоохранения региона вынуждено увеличивать количество бригад путем привлечения персонала из других медучреждений и путем разделения существующих бригад.

Все действующие в регионе ограничительные меры продлены до конца ноября.

Кроме этого, оперативным штабом поддержаны и другие предложения Роспотребнадзора.

В частности, министерству здравоохранения необходимо вакцинировать не менее 80% населения. Жителям региона старше 65 лет, не прошедшим полный курс вакцинации и не перенесшим заболевание за последние полгода, предписывается соблюдать режим самоизоляции, за исключением посещения ближайших магазинов.

При этом работодателям необходимо перевести на удаленную работу всех сотрудников старше 65 лет, которые не прошли курс вакцинации или не переболели коронавирусом за последние шесть месяцев, а также беременных женщин.

Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, с 4 по 10 октября в Омской области выявлено 2 тыс. 644 инфицированных COVID-19, это на 3,7% выше, чем неделей ранее. Темп прироста за сутки составляет 0,44%. При этом количество госпитализированных больных с 4 по 14 октября увеличилось на 24%.