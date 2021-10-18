Относительно сентября 2020 года, когда мировое авиасообщение было более существенно ограничено, чем сейчас, показатель вырос на 24%.

На внутренних линиях в прошлом месяце обслужено почти 2 млн человек (+25% к 2019 году). Наибольший прирост трафика зафиксирован в Сочи, Симферополь, Калининград, Геленджик и Анапу: пассажиропоток в эти города составил 734 тыс. человек, что на 64% больше, чем в сентябре 2019 года.

На международных линиях "Домодедово" обслужило в сентябре 642 тыс. человек (-47% к 2019 году).

В сентябре авиакомпания Air Cairo начала выполнять из "Домодедово" полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, напомнили в пресс-службе аэропорта. Air Astana с 20 сентября увеличила частоту полетов в Алма-Ату и Нур-Султан.

Крупнейшие базовые авиакомпании "Домодедово" — S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.

Как сообщалось, пассажиропоток "Шереметьево" в сентябре 2021 года упал на 24% к "доковидному" 2019 году, до 3,5 млн человек, включая детей до двух лет. Третий аэропорт Московского авиаузла — "Внуково" — пока не отчитывался о перевозках за прошлый месяц.