Согласно сообщению на сайте правительства, ответственными за выполнение поручений значатся премьер-министр Михаил Мишустин и главы дальневосточных регионов.

Одно из поручений касается программы субсидирования перелетов между Дальним Востоком и центральной частью РФ льготных категорий граждан. К ним относятся многодетные семьи, инвалиды и сопровождающие лица, граждане до 23 и старше 55 лет (мужчин — старше 60). Субсидии на эту программу должны продлеваться автоматически по мере выборки лимитов — так, чтобы билеты были доступны в течение всего года, говорил на совещании Путин.

"С министром (транспорта Виталием Савельевым — ИФ) разговаривал: каждый год эти субсидии с боем получаются в правительстве. Послушайте: все граждане РФ, мы все проживаем в одной стране, и нам нужно, безусловно, обеспечить связанность территорий и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования", — сказал тогда Путин.

Второе его поручение связано с программой субсидирования авиаперевозок жителей ДФО. Как заявлял первый вице-премьер Андрей Белоусов, следует сократить глубину бронирования билетов, продаваемых в рамках этой программы, а также ограничить возможность их покупки одним и тем же человеком.

"Мы предполагаем, все-таки надо сделать так, чтобы ограничить возможности такого рода операций — глубину бронирования полугодием или, может быть, чуть большим периодом, чтобы люди могли планировать отпуска. И третье, что мы тоже предлагаем реализовать в рамках этой программы, — это ограничить число поездок данного жителя. Потому что мы видим, что часть ресурсов этой программы, средств, идет на субсидирование командировок и явных бизнес-поездок. Все-таки эта программа ориентирована, прежде всего, на социальные маршруты, и нужны одна-две-три поездки, чтобы человек мог к родственникам съездить, в отпуск съездить, это понятно", — говорил Белоусов.

К 1 декабря в Кремле также ждут выполнения поручения по "обеспечению ежегодного роста пассажиропотока единой дальневосточной авиационной компании", финансированию поставок в ее парк 45 самолетов отечественного производства. Еще одно поручение направлено на устранение "избыточных требований к аэропортам регионального и местного значения по обеспечению транспортной безопасности".