По ее словам, это задание на 2021 год составляет 400 500 посетителей; по факту же в мемориальных музеях-усадьбах и в выставочных залах с 1 января и по сей день побывали 401 168 человек. С учетом туристов и пушкиногорцев, посетивших различного рода культурно-массовые мероприятия, эта цифра еще выше: 408 138 человек.

Четверть общего туристического потока — 102 390 человек, или 25,09%, — дети до 16 лет.

"Интересно также, что почти 10 тысяч посетителей — участники Великой Отечественной или других боевых действий (1 680 человек), а также военнослужащие по призыву (8 118), для которых вход в музей бесплатный", — сказала Михайлова.

Она отметила, что наибольшей популярностью у гостей традиционно пользуется головная усадьба заповедника — "Михайловское" (125 875 посетителей музейных объектов и парка). Более 78 тысяч визитеров зарегистрировано в Тригорском, почти 77 тысяч — в Святогорском монастыре, у некрополя Ганнибалов и Пушкиных.