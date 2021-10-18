Форум организован туристической ассоциацией «Мир без границ» совместно с Китайской ассоциацией туристического сервиса (CATS) и посвящен выходу туристической отрасли из кризиса и восстановлению туризма между Россией и Китаем.

«Гибридный формат форума подразумевает, что основные спикеры смогут выступить онлайн. Такой вариант общения позволит узнать мнения специалистов не только из отдаленных регионов России, но и из Китая», — пояснили организаторы.

Принять участие в форуме сможет любой желающий, пройдя регистрацию. Мероприятие начнется во вторник в 09:30 до 13:30, в среду с 09:00 до 13:00 по московскому времени. После окончания форума будут доступны записи всех сессий и копии вспомогательных материалов.

Партнерами деловой программы форума выступят курорт «Роза Хутор», Альянс туристических агентств и международная туристическая выставка Intourmarket. Официальными партнерами стали компания UnionPay International (UPI), туроператор «Медвежонок», ресторан Farro. Форум пройдет при поддержке МИД РФ, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, правительства Приморского края и многих других ведомств и организаций.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте форума www.rctf.online или по ссылке https://expochina-pro.timepad.ru/event/1657466