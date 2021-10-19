Как пояснили в пресс-службе Ростуризма, документ определяет цели и приоритетные направления яхтенного туризма с учетом экономических, географических, инфраструктурных и законодательных особенностей России, а также мирового опыта в этой сфере.

"Яхтинг является одним из самых прибыльных и востребованных видов туризма в мире, поскольку сочетает активный отдых у воды, зрелищность и возможность отдохнуть от городской суеты. В странах с развитой яхтенной инфраструктурой этот вид туризма составляет до четверти доходов индустрии гостеприимства. В России, несмотря на большое количество озер, рек и морей, он пока не развит в достаточной степени. Реальный спрос, значительно превосходит предложение. Не хватает как инфраструктуры, так и кадров", — подчеркнули в пресс-службе.

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что принятие концепции — важное решение для активизации развития яхтенного туризма в России, так как ее реализация позволит сделать такой туризм более доступным.

"Это очень перспективное направление, которое можно развивать в любом регионе нашей страны. На основе концепции будет создана дорожная карта — конкретный план действий и мероприятий. Планируется обновить меры государственной поддержки яхтенного туризма, включая программы для малого и среднего бизнеса, и скорректировать госпрограммы, касающиеся этого вида туризма. Реализация предложенных в концепции мер позволит развеять миф о премиальности яхтенного туризма и сформировать доступные предложения для путешественников", — цитирует пресс-служба главу Ростуризма Зарину Догузову.

По ее словам, задача концепции – повысить инвестиционную привлекательность отрасли, привлечь в нее новые кадры и создать новые современные локации для путешествий. Документ предполагает создание в России разветвленной сети современных марин, которые станут не просто причалами для яхт, а многофункциональными круглогодичными туристическими комплексами с гостиницами, конгресс-центрами, спа-комплексами, спортивными залами, магазинами, ресторанами, музеями, сувенирными лавками и прогулочными зонами.

"Расширение инфраструктуры яхтинга создаст новые рабочие места, будет способствовать развитию прибрежного пассажирского судоходства, событийного туризма, спорта и активного отдыха. Также предлагается создать условия для привлечения в Россию увлекающихся яхтингом иностранных туристов. Планируется запуск новых образовательных программ в сфере яхтенного туризма, что позволит повысить уровень сервиса в этой сфере", — подчеркивают в Ростуризме.

По данным ведомства, в России к центрам яхтенного туризма можно отнести Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, ряд приволжских городов, Москву, Санкт-Петербург, Приморский край. Отдых на воде с использованием яхт популярен в регионах, расположенных на побережье Волги, в Республике Татарстан, Пермском, Приморском краях, Ростовской, Ленинградской, Архангельской, Калининградской областях, в Республике Крым.