"При поддержке федерального куратора – Ростуризма — мы готовы внедрять межрегиональные маршруты, которые дадут возможность усилить обмен туристами в нашей агломерации. Сейчас прорабатывается возможность подписания соглашения между Челябинской, Свердловской областями, Пермским краем, Республикой Башкортостан", – сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков на церемонии открытия мероприятия.

Как отметила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова, Свердловская область — самобытный регион, привлекательный для делового и культурно-познавательного туризма с ярко выраженной индустриальной доминантой.

"Мы благодарны правительству региона за активную работу по созданию линейки новых продуктов. И мы ожидаем, что подписание соглашения четырех регионов с целью развития макрорегиона "Большой Урал" станет важным шагом к тому, чтобы туризм стал доступнее и интереснее", – сказала Лысенкова.

Участники туристского форума получили возможность побывать на площадках Белоярской атомной электростанции, "Евраз НТМК", Северском трубном заводе, хлебокомбинате СМАК и других уральских предприятий.

"Здесь есть "Уральские локомотивы", где производятся поезда "Ласточки" и электровозы. На другом предприятии всего за 40 секунд изготавливают колесо для вагонов. А всего в области делают 97 разных размеров колес", – отметила директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова.

Как сообщалось, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2020 году подписал с Агентством стратегических инициатив соглашение о развитии промышленного туризма на территории региона. Сегодня 10 свердловских промпредприятий принимают участие во Всероссийском акселераторе АСИ и готовят представить туристам качественный продукт.

В настоящее время Ростуризм также прорабатывает вопрос по формированию единой карты промышленного туризма страны.