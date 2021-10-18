«Осенью этого года российские туроператоры стали предлагать круизы по Нилу. Почти сразу этот формат путешествия вызвал большой интерес у россиян, хотя до пандемии традиционно такие речные путешествия пользовалось спросом у туристов из стран Западной Европы и Азии. Круизы по Нилу сейчас очень востребованы и продаются наравне с морскими круизами, а российские туристы потеснили европейцев на египетских речных лайнерах», — рассказала она.

По словам Ломидзе, в некоторых туркомпаниях уже сформированы группы на Новый год, а также много запросов на следующую весну. По мнению туроператоров, интерес к круизам по Нилу будет расти по мере приближения зимы.

«Круизами по Нилу интересуются люди, которые уже не раз бывали в Египте, любят круизный отдых и готовы тратить на него больше денег», — пояснила эксперт.

Как отметила Ломидзе, еще одним преимуществом нильских круизов является отсутствие строгих антиковидных ограничений. Так, для посадки на лайнер пассажирам не нужны ни сертификаты о прививках, ни тесты. ПЦР-тест сдается один раз по прилете в Египет, и его повторения для круиза не требуется. При этом весь экипаж полностью вакцинирован, носит маски и другие средства защиты.

«Пассажиры могут пользоваться всеми услугами на борту, включая бассейн, тренажерные залы и SPA, им разрешено самостоятельно выходить на берег и заказывать индивидуальные экскурсии. Вечерние шоу-программы и мастер-классы также проходят в обычном режиме. Кроме того, подобное путешествие по реке – почти единственный доступный способ увидеть все главные исторические достопримечательности Египта, оставаясь в комфортных условиях», — пояснила Ломидзе.

Как отметили в АТОР, туроператоры предлагают круизы по Нилу с русскоязычным обслуживанием на лайнере, питанием и 4-5 включенными экскурсиями на 4-8 дней. Дополнительно можно заказать и другие экскурсии, а также совместить круиз с пляжным отдыхом на курортах Красного моря. Стоимость круизов по Нилу стартует от 105 тыс. рублей на человека при размещении в двухместной каюте.