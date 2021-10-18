Им инкриминируется ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

По данным следствия, 13 августа 2021 года примерно в 12:00 мск повар приготовил куриные тушки и дал указание подать их на ужин отдыхающим, при этом диетическая сестра не вышла на работу и не проконтролировала блюда. В 19:00 мск сотрудники пищеблока подали куриное мясо, которое к тому времени уже было испорчено.

Отмечается, что в мясе образовалась инфекция, представлявшая угрозу здоровью, и в период с 14 по 15 августа после употребления пищи 12 детей в возрасте от 8 до 14 лет были госпитализированы из санатория в лечебные учреждения с острой кишечной инфекцией. После оказания медицинской помощи они были выписаны и их здоровью ничего не угрожает.

Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что 15 августа из санатория "Тамиск" в республиканскую детскую клиническую больницу с признаками кишечной инфекции госпитализировали девять детей в возрасте от 11 до 14 лет.