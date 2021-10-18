«Загрузка отелей на Средиземноморском побережье Турции в этом году была высокой в течение всего летнего сезона, несмотря на то, что он начался с задержкой в конце июня. Сейчас во многих популярных отелях заполнено 100% номеров, до конца сезона в них невозможно купить места. Некоторые отели продлевают работу дольше запланированного в связи с высоким спросом», — рассказала она.

По словам эксперта, особенно это касается отелей, входящих в популярные на российском рынке цепочки – Kilit, OTI Hotels&Resorts, Paloma Hotels, Concorde Hotels& Resorts и других. Тюрина добавила, что опрос отельеров РСТ провел в ходе воркшопа для турагентств, который прошел в рамках вручения премии Starway в Анталье.

«Высокий спрос на отдых осенью – это не только результат отложенного из-за пандемии спроса, но и тренд, проявившийся уже в 2019 году. Он связан со стремлением туристов сэкономить, поскольку цены в бархатный сезон значительно ниже, чем летом. Во многих отелях Турции и других стран отмечают, что с каждым годом загрузка в сентябре и октябре становится выше», — добавила эксперт.

Правда, по ее словам, в этом году слегка укоротить турецкий сезон может возобновление чартерных программ в Хургаду и Шарм-аль-Шейх с 9 ноября. «Отельеры в связи с этим корректируют свои прогнозы по загрузке. В ноябре в Турции уже не так тепло, в Египте погода привлекательнее, поэтому спрос может переместиться на курорты Красного моря», — добавила Тюрина.

Как сообщалось, сезон в Турции в этом году продлится до середины ноября, а из столиц и некоторых крупных городов РФ чартерные программы в Анталью будут летать всю зиму.