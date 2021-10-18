"В эти дни экскурсии по Дому писателя проводиться не будут. Экскурсии будут проходить по маршруту "Заповедник — Флигель Кузминских", а также только по заповеднику", — отметил собеседник агентства.

Дом писателя закрывается дважды в год для посетителей для проведения в нем профилактических работ.

"Это делается для обеспечения сохранности мемориальной обстановки Дома и удобства его посещения экскурсионными группами. Наша задача — сохранить Дом в том виде, в котором он был при Льве Толстом", — подчеркнул представитель музея.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно музей-усадьбу Л.Н.Толстого посещают до 500 тыс. человек. Здесь проходят съезды потомков Льва Николаевича со всего мира, встречи писателей, переводчиков произведений великого русского классика, театральные фестивали.