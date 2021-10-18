"Сегодня приму решение, в соответствии с которым в организациях, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, не допускается оказание следующих услуг: общественного питания, торговли, осуществления деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений без предъявления гражданами документа, удостоверяющего личность, и действующего персонального QR-кода, подтверждающих прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции или факт перенесения в течение последних шести месяцев, или отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до посещения таких организаций", — сказала Комарова на заседании оперштаба в понедельник.

Документы не нужны будут для посещения аптек, объектов розничной торговли товарами первой необходимости, для посещения мест общественного питания в аэропортах, на авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях.

Губернатор добавила, что в некоторых муниципалитетах QR-коды вводятся с 25 октября, а во всех муниципалитетах автономного округа — с 8 ноября 2021 года.