«По факту гибели российских туристов в отеле курорта Керрет открыто дело по статье «Убийство». Следственная группа решила выбрать это обвинение несмотря на то, что еще не пришла к заключению о том, почему погибли россияне», — пишет портал.

Как сообщалось, четверо россиян в пятницу вечером были найдены мертвыми в сауне отеля Gloria Palace на курорте Керрет в провинции Кавая в Албании. Их обнаружил администратор отеля, который через час после прибытия туристов в отель понес в сауну напитки. Полиция выяснила, что все четверо задохнулись.

«Полиция получила очень важное свидетельство сотрудника отеля. Он сообщил, что в четверг вечером россияне связались со спа-центром отеля, рассказали, что им нужно расслабиться после тяжелого дня, проведенного в поездке в Северную Македонию, и попросили подготовить зону спа. Работник также заявил, что в течение недели до этого бассейн был закрыт, а в пятницу утром он слил всю воду из чаши бассейна, почистил ее щеткой и провел дезинфекцию хлорином, чтобы бассейн был готов к приезду гостей», — пишет издание.

Ранее стало известно, что, по данным полиции, наиболее вероятной причиной смерти россиян стало удушье от паров хлора, поднимавшихся от воды в бассейне. Также следователи проверяют возможность неисправности в вентиляционной системе спа-зоны отеля. По данным Albanian daily news, персонал отеля доставлен в полицию для дачи показаний.