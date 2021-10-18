Со вторника вакцинированные туристы из Великобритании, Канады, Дании, Франции, Италии, Нидерландов, Испании и США смогут посещать Сингапур без необходимости нахождения на карантине после прибытия при наличии отрицательных тестов на COVID-19. Ранее в сентябре власти страны разрешили въезд в Сингапур без карантинных мер путешественникам из Брунея и Германии.

Также отмечается, что с 15 ноября страну смогут свободно посещать вакцинированные туристы из Южной Кореи.

Изначально в Сингапуре боролись с пандемией строгими мерами и закрытием границ, но теперь, когда число вакцинированных жителей превысило 80%, власти стремятся возродить экономику страны. В Сингапуре расположены региональные офисы многих транснациональных корпораций, которые в своей деятельности полагаются на статус Сингапура как делового и авиационного центра.

За весь период пандемии в стране было выявлено около 148 тыс. случаев заражения коронавирусом и 233 смерти от заболевания.