Фото: Tez Tour

«Tez Tour Греция стала обладателем золотой на торжественной церемонии Greek Hospitality Awards 2021 в номинации «Лучший туроператор». Высшую награду компания получает уже четвертый год подряд. Победа в номинации присуждается за выдающиеся достижения в области туризма и особый вклад в развитие индустрии на основе данных исследований, проводимых специальным комитетом. Однако в этом году, так как пандемия коронавируса привела к огромному падению доходов туристического сектора, на голосовании учитывались также маркетинговые стратегии компаний, нацеленные на привлечение и удержание клиентов», — рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour Россия.

По словам управляющего директора Tez Tour Греция Димитриса Харитидиса, награду удалось получить благодаря стараниям сотрудников, которые занимались развитием Греции как стратегического направления.

«В непростое время, когда весь мир стремится к скорейшему восстановлению после пандемии коронавируса, признание заслуг и вклада в этот процесс нашей компании является особенно ценным», — сказал он.

Премия Greek Hospitality Awards присуждалась в 2021 году в седьмой раз. В составе жюри выступили известные предприниматели, академики, представители туристического бизнеса и широкой общественности. Церемония награждения прошла 15 октября в Афинах в отеле Divani Apollon Palace & Thalasso.