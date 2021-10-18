"На данный момент готовятся документы для получения разрешения на реставрационные работы старой каменной мечети на территории древнего башенного комплекса Цори к весне 2022 года", — сказал он.

По словам Султыгова, сразу при получении письменного разрешения и установления благоприятной погоды будет начата реставрация уникального сооружения. Как отметил реставратор, компетентные органы и представители ингушского тейпа Цорой уже дали свое согласие.

Выходцы из башенного комплекса Цори совместно с представителями Джейрахско-Ассинского музея-заповедника провели санитарную очистку территории, прилегающей к объекту.

Кроме того, проведены предварительные раскопки, замеры мечети и оценка состояния культового сооружения.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии просят тейпы подключиться к реставрации разрушающихся родовых башен в горах.

Как сообщали "Интерфаксу" в управлении культурного наследия правительства республики, сохранение исчезающих ежегодно уникальных башенных, склеповых, культовых и других сооружений средневекового ингушского зодчества во многом зависит от представителей фамилий, которые имеют возможность обеспечить эту работу.

Ведомство ежегодно отправляет заявки на работы по сохранению в рамках федеральной программы. Однако в эту программу пока включаются лишь единицы башенных комплексов.

В то же время в горах Ингушетии — сотни памятников, находящихся под угрозой разрушения. Их можно спасти путем консервации — предотвращения дальнейшего разрушения и сохранения в дошедшем до нас виде. Консервация в отличие от реставрации требует значительно меньшего объема финансирования и позволяет сохранить историко-культурную ценность памятника.

По данным управления, на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника находится на госохране около 1,9 тыс. объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в единый госреестр памятников народов РФ и 1 тыс. 780 обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия.

С 1999 по 2019 год около 100 уникальных комплексов отреставрированы как за счет бюджетных средств, так и представителей тейпов.