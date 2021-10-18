Так, с понедельника пожилым гражданам запрещено посещать культурно-досуговые мероприятия, организуемые центрами, клубами, кружками и секциями.

Кафе, бары, рестораны и другие места общепита могут работать только при условии заполнения на 50%. При этом их посещение с 23 до 3 часов ночи возможно только при наличии сертификата или QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании. Также возможно предъявление отрицательного ПЦР-теста.

С 3 часов ночи до 7 утра деятельность организаций общественного питания приостанавливается полностью. Запрет не распространяется на кафе, рестораны и закусочные, расположенные на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, а также при оказании услуги дистанционным способом и на вынос.

При этом организации общественного питания не могут предлагать своим посетителям оказание развлекательных услуг и программ. Такой запрет согласуется с общим приостановлением деятельности танцплощадок, дискотек, а также приостановлением в период с 23 часов ночи до 7 утра деятельности заведений в сфере творчества, культуры, искусства, отдыха и развлечений.

Кроме того, введен запрет на работу детских игровых комнат и залов, расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров, а также зданий общественного назначения.

С 1 ноября посещать бани, сауны, солярии, музеи, кинотеатры, концерты и публичные выступления, останавливаться в гостиницах и санаториях можно будет только при наличии сертификата, QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.